سيالة يبحث مع نظيره الهولندي دور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 02:11 صباحا
الطاهر سيالة، مع نظيره الهولندي ستيف بلوك. جنيف 24 فبراير 2020 (خارجية الوفاق)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، تطور الأوضاع في العاصمة طرابلس ودور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة الليبية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن الاجتماع الذي عقده سيالة الإثنين، على هامش انعقاد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تناول آخر مستجدات العملية السياسية ومسارات برلين التي أنتجت اجتماعات لجنة (5+5) المتعلقة بالتطورات العسكرية ونتائج المسار الاقتصادي الذي عقد بالقاهرة.

كما ناقش اللقاء التحضيرات لعقد اجتماع المسار الثالث المتعلق بالتطورات السياسية.

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