«مكافحة الأمراض»: لم نسجل أي حالة اشتباه بفيروس كورونا في المنافذ الليبية

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدم تسجيل أي حالات إصابة أو اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد، على الأشخاص القادمين أو المغادرين للأراضي الليبية، من خلال المنافذ (البرية, البحرية, الجوية)..

وبحسب بيان المركز، فإن مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار مصراتة الدولي أ.عبدالحميد قرقد، تحدث عما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل حالة اشتباه بفيروس كورونا, مؤكدا استمرار عمليات الفحص الحراري.

كما أكد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار بنينا الدولي أ.ناصر المنصوري, عدم تسجيل حالات اشتباه لأعراض تنفسية خلال عمليات الفحص الحراري.

وبالمثل قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار معيتيقة الدولي أ.على جورني إنه لم يتم تسجيل حالات اشتباه لأي أعراض تنفسية.

وفي المنافذ البرية أكد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس إجدير أ.مختار المنصوري, عدم تسجيل حالات اشتباه لفيروس كورونا.

وكذلك أفاد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ إمساعد البري أ.صلاح عبدالستار , يفيد باستمرار عمليات الكشف, قائلا أنه لا توجد أي حالة اشتباه لأي أمراض تنفسية.

وأوضح معاون مدير مكتب الرقابة الصحية بمنفذ وازن البري أ.محمد البشري, أن عمليات الكشف مستمرة بالمنفذ، خاصة على الأشخاص الذين لديهم تأشيرات دخول لدول ظهر بها حالات لمرض الكورونا.

مركز بنغازي الطبي ينفي تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا

وفي المنافذ البحرية، أفاد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء الخمس البحري أ.عمران اوليطي، باستمرار عمليات الفحص الحراري على السفن القادمة, دون تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا.

وأكد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء مصراتة البحري أ.سالم السيفتي، استمرار عمليات الفحص والكشف الطبي دون تسجيل حالات اشتباه لأي أعراض تنفسية.

وشدد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء طبرق البحري إبراهيم الشاعري, على عدم تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا, مشيرا إلى البدء في تنفيذ حملات تثقيفية حول المرض.

كما أفاد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء طرابلس الصيد عمودي، بمتابعة السفن القادمة لمرسى الميناء، مؤكدا عدم تسجيل حالات اشتباه.