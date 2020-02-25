العيادات الخارجية في مستشفى طرابلس المركزي تستقبل ربع مليون حالة في 2019

العيادات الخارجية في مستشفى طرابلس المركزي, (أرشيفية : الإنترنت)

ارتفع عدد المترددين على العيادات الخارجية الخاصة بالأقسام السريرية بمستشفى طرابلس المركزي إلى ربع مليون حالة تقريبا، بمعدل زيادة 25% مقارنة بالعام السابق.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن قسم الإحصاء والتوثيق الطبي استقبلت العيادات الخارجية، 224237 حالة داخل 8 عيادات، وسجلت عيادة الجراحة العامة أعلى معدل تردد بواقع 48048 حالة خلال العام الماضي، وشهد شهر ديسمبر أعلى معدل تردد على العيادة بواقع 23702 فيما انخفض معدل التردد في أبريل مسجلًا 1219 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم.

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وسجلت عيادة الأنف والأذن والحنجرة، تردد 41026 حالة، وشهدت العيادة أعلى معدل تردد خلال فبراير، بواقع 4096 حالة فيما انخفض معدل التردد في ديسمبر مسجلًا 2704 حالات.

وبلغ عدد المترددين على عيادات الجلدية 40266 حالة وسجل أعلى معدل تردد على العيادة خلال شهر مارس، بواقع 5817 حالة، فيما انخفض معدل التردد في نوفمبر مسجلًا 350 حالة.

وسجلت عيادة الباطنة تردد 22047 حالة، وشهد شهر يناير أعلى معدل تردد على العيادة بواقع 2673 حالة، فيما انخفض معدل التردد في مايو مسجلًا 1038 حالة.

وشهدت عيادة الأمراض السارية تردد 21714 حالة وسجل الذكور أعلى معدلات تردد، مقارنة بالإناث من المصابين بمرض الـ HIV، بواقع 3311 ومرض الـHBV بواقع 2822 ومرض الـHCV بواقع 768 حالة، فيما سجلت حالات الـHCV.HIV للذكور والإناث معًا أعلى إجمالي بين جميع الحالات بواقع 10875 حالة.

وجاءت عيادة العظام في المرتبة السادسة في أعلى معدلات التردد على العيادات الخارجية بالأقسام السريرية بواقع 19436 حالة، وشهد شهر يوليو أعلى معدل تردد على العيادة بواقع 2164 حالة، فيما انخفض معدل التردد في أكتوبر مسجلًا 1411 حالة.

وبلغ عدد المترددين على عيادة المسالك البولية 16888 حالة، وسجل شهر أبريل أعلى معدل تردد على العيادة بواقع 2491 حالة، فيما انخفض معدل التردد في أغسطس مسجلًا 653 حالة.

وسجلت عيادة الحوادث للمخ والأعصاب تردد 8015 حالة، وشهد شهر ديسمبر أعلى معدل تردد على العيادة، بواقع 992 حالة فيما انخفض معدل التردد في أبريل مسجلًا 522 حالة، أما عيادة الحوادث المترددين فسجلت تردد 6797 حالة، مسجلة في شهر سبتمبر أعلى معدل تردد بواقع 795 حالة، فيما انخفض معدل التردد في مايو مسجلًا 336 حالة.

وتلقى مستشفى طرابلس المركزي إمدادات طبية من مختلف بنود الإمداد الطبي خلال العامين الماضيين، تنفيذًا لخطة الوزارة التي أطلقها الوكيل العام محمد هيثم عيسى لدعم القطاع الصحي في ليبيا.