جامعة بني وليد تستضيف الدورة الثامنة لمؤتمر مواد البناء والهندسة الإنشائية

مقر جامعة بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر مواد البناء والهندسة الإنشائية، إبراهيم الحاج، إن فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر ستقام في جامعة بني وليد خلال شهر أكتوبر القادم.

وذكر الحاج لـ«بوابة الوسط» أن المؤتمر سيناقش عددا من البحوث والأوراق العلمية حول التحليل والتصميم والتنفيذ الإنشائي واستخدام مواد البناء المحلية وتقنياتها في أعمال البناء والتشييد.

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر عقدت على مدى السنوات الماضية في جامعات: سبها عام 2002، المرقب عام 2004 ومصراتة عام 2006 والزاوية عام 2008 وطرابلس عام 2010 وغريان عام 2016 والبيضاء عام 2018.