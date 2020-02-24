مقرر مجلس النواب تكشف سبب تعليق المشاركة في الحوار السياسي بجنيف

مقرر مجلس النواب صباح جمعة الحاج، (أرشيفية : الإنترنت)

أكدت مقرر مجلس النواب صباح جمعة الحاج، التواصل مع أعضاء لجنة الحوار السياسي المتواجدين في جنيف، بخصوص تعليق المجلس مشاركته وضرورة عودتهم إلى ليبيا، مشددة على أن المجلس يتمسك بضمان مشاركة الـ13 عضوا الموجودين في جنيف والممثلين لجميع الدوائر فضلا عن تمثيل المرأة بالحوار».

وأوضحت الحاج في اتصال خاص إلى «بوابة الوسط»، أن المجلس علق مشاركته بالحوار وطلب من الموجودين في جنيف العودة إلى ليبيا، مبررة ذلك بأن «البعثة تتدخل في قرار مجلس النواب ورفضت أسماء بعض الدوائر باعتبار أنها أخذت ممثلين لها من النواب المتواجدين في طرابلس».

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وأشارت الحاج إلى أن مجلس النواب طالب بتمثيل المرأة في لجنة الحوار من داخل مجلس النواب، ولا يتم تمثيلها لأنها نائب عن الأمة، «من حق السيدات في البرلمان أن يشاركن بصفتهن في الحوار».

ولفتت إلى إرسال هذا الطلب إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، لكن لم يتم استلام الرد بالخصوص رغم مطالبة مجلس الدولة أيضا بذلك.