وزير الخارجية الألماني يدعو أطراف اللجنة العسكرية إلى اعتماد مسودة اتفاق وقف إطلاق النار

وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس. (أرشيفية: الإنترنت)

رحب وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، اليوم الإثنين، بمواقفة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) الممثلين لحكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الوطني على وقف إطلاق النار، داعيا أطرافها إلى اعتماد مسودة الاتفاق التي أعدت بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال ماس في تصريح نشرته وزارة الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع «تويتر»: «أرحب بموافقة لجنة (5+5) على مفهوم وقف إطلاق النار - خطوة مهمة إلى الأمام. الأمر متروك الآن للأطراف المتصارعة لاغتنام هذه الفرصة. ندعو الأطراف إلى اعتماد المسودة».

اقرأ أيضا: اللجنة العسكرية «5 + 5» تتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، عن انتهاء الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف عصر أمس الأحد، موضحة أن طرفيها توصلا إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقالت البعثة في بيان إن طرفي اللجنة العسكرية المشتركة اتفقا على عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور، وعلى أن يلتقيا مجدداً خلال الشهر القادم في جنيف لاستئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود.