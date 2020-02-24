السراج يلتقي غوتيريس في جنيف ويدعو لمراقبة حظر الأسلحة برا وجوا وبحرا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 08:45 مساء
اجتماع السراج مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في جنيف. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ظهر اليوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم ألمتحدة أنطونيو غوتيريس بمقرالأمم المتحدة في جنيف، بحضور المفوض بوزارة الخارجية محمد الطاهر سيالة ومندوب ليبيا لدي مكتب الأمم المتحدة بجنيف تميم بعيو.

وقالت المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء تناول مستجدات الوضع في ليبيا، وما يجري من انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020 الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، ويشمل وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين وتطبيق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» أن السراج جدد خلال اللقاء «التأكيد على ضرورة العمل الجاد والحازم لوقف الانتهاكات، وأن لا يقتصر مراقبة الحظر على البحر بل يجب أن تكتمل العملية براً وجواً وبحراً».

كان السراج عقد اجتماعا اليوم مع مندوبي وسفراء المجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان أطلعه فيه على تطورات الأزمة في ليبيا والوضع الراهن في العاصمة طرابلس وموقف حكومة الوفاق الوطني من تسوية الأزمة الراهنة في البلاد.

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