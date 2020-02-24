المركز الوطني لضمان جودة التعليم يعتمد أول مؤسسة تعليمية حكومية

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 24 فبراير 2020, 08:03 مساء
مراسم اعتماد كلية الاقتصاد بجامعة الزاوية بمقر المركز الوطني لضان جودة التعليم في طرابلس. (الإنترنت)

اعتمد مدير المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية، الدكتور محمد العتوق، صباح اليوم الإثنين، كلية الاقتصاد بجامعة الزاوية كأول مؤسسة تعليمية حكومية تتحصل على الاعتماد المؤسسي في مراسم جرت بمقر المركز في طرابلس.

وشارك في مراسم الاعتماد عميد كلية الاقتصاد الصديق الكيلاني، ومدير إدارة الإعتماد عبدالمجيد شعبان، ومدير إدارة ضمان الجودة سالم الشريف، ورئيس قسم الاعتماد المؤسسي هيثم المزوغي، ورئيس قسم الاعتماد البرامجي أميرة جمال الدين.

واستهل مدير عام المركز الدكتور محمد العتوق مراسم الاعتماد بكلمة أكد خلالها أهمية حصول المؤسسات التعليمية والتدريبية على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، مشددا على أن متطلباته أصبحت من الضروريات للمؤسسات المناظرة لها في العالم،

ودعا العتوق في كلمته كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة على حد سواء إلى البدء من الآن في الحصول على الاعتماد المؤسسي حتي تتمكن مخرجاتهم من استكمال دراستهم العليا بالجامعات المعتمدة.

وفي نهاية مراسم الاعتماد قام مدير المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية بتسليم قرار الإعتماد لعميد كلية الاقتصاد بجامعة الزاوية، الذي شكر المركز وكافة فريق الجودة على جهودهم المتواصلة والمخلصة لتحقيق الاعتماد.

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