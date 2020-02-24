إيطاليا تستقبل 67 لاجئًا من مخيم عبور في النيجر بعد إجلائهم من ليبيا

مهاجرون بمركز إيواء في ليبيا أثناء تلقي مساعدات من مفوضية اللاجئين. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة الإنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الإثنين، إن روما ستستقبل غدا الثلاثاء 67 لاجئًا من مخيم عبور في النيجر، تديره مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستقبل أشخاصاً تم إجلاؤهم من مراكز الإيواء في ليبيا، مشيرة إلى أن العملية يشرف على تنفيذها فرع منظمة «كريتاس».

ونقلت «آكي» أن مكتب الاتصالات الاجتماعية التابع لمجلس الأساقفة الإيطاليين قال في بيان إن «دفعة المهاجرين ستصل يوم غد الثلاثاء إلى مطار روما الدولي الكائن بضاحية فيوميتشينو»، مبينة أن «دخولهم إلى إيطاليا أصبح ممكناً بفضل مذكرة التفاهم بين الدولة الإيطالية ومجلس الأساقفة».

وأوضح البيان أن «الكنيسة الإيطالية، بفضل هذه البروتوكولات والأموال التي وفرتها في الأعوام الأخيرة من نسبة الثمانية بالألف التي يمنحها إياها دافعو الضرائب سنويا، ومن خلال منظمة كاريتاس بشكل خاص، بدعم المجتمعات المحلية، نظمت ممرات إنسانية، إعادة توطين وعمليات إخلاء إنسانية من الشرق الأوسط وأفريقيا».

ولفت البيان إلى أنه «بهذه الطريقة، تمكنا من توفير طرق وصول آمنة ومأمونة إلى الدول الأوروبية، لآلاف من طالبي اللجوء الذين يعانون من ظروف معيشية ضعيفة، والذين تم تحديدهم في مخيمات اللاجئين في إثيوبيا، السودان والأردن، واليوم من النيجر أيضًا وللمرة الأولى».

وذكر بيان مكتب الاتصالات الاجتماعية التابع لمجلس الأساقفة الإيطاليين أن «معظمهم في هذه الحالة هم من السودانيين، بعضهم من الكاميرون والتوغو وهناك أسرة من السوريين الذين يعانون مشاكل صحية»، مؤكدا أن «كل هؤلاء واجهوا الظروف القاسية في المراكز الليبية».