«داخلية الوفاق» تبحث تدشين غرفة عمليات رئيسية تغطي العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 04:34 مساء
اجتماع العميد خالد مازن مع مسؤولي الأجهزة الأمنية في طرابلس. (وزارة الداخلية)

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، العميد خالد مازن، اجتماعا أمس الأحد مع مسؤولي الأجهزة الأمنية التابعين للوزارة ومديرية أمن طرابلس من أجل تدشين غرفة عمليات رئيسية تغطي العاصمة، وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع رؤساء غرف الاتصالات في هيئة السلامة الوطنية وجهاز المباحث الجنائية وجهاز الشرطة السياحية ومصلحة أمن المرافق والمنشآت والشؤون الفنية والدعم المركزي والمرور والتراخيص ومديريات أمن طرابلس وتاجوراء وجنزور والجفارة ومكتب المناوبة والتنسيق.

وأوضحت المديرية أن الاجتماع خصص للتأكيد على أهمية الاتصالات الأمنية في عدد من مكونات وزارة الداخلية، حيث اطلع وكيل الوزارة على أسباب تأخر وتعطيل وصول البلاغات والإرساليات في غرف الاتصالات الرئيسية لوضع الحلول الناجحة لها كالعمل على تدشين غرفة عمليات رئيسية تغطي طرابلس بالكامل.

وأكد مازن خلال الاجتماع على ضرورة تذليل كافة الصعوبات التي جرت مناقشتها خلال الاجتماعين السابقين وما تم تنفيذه من إجراءات تنفيذية لتفعيل والتنسيق بين مكونات وزارة الداخلية، مشددا على أهمية الاهتمام بغرف العمليات ودعمها بالإمكانيات الضرورية لأداء المهام والواجبات المسندة إليها على الوجه المطلوب.

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