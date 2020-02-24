أزمة بين «النواب» والبعثة الأممية بسبب اختيار المشاركين في المسار السياسي

جلسة سابقة لمجلس النواب في بنغازي، 3 فبراير 2020. (الإنترنت)

أكد مصدر في مجلس النواب المنعقد في بنغازي وجود أزمة بين المجلس والبعثة الأممية لدى ليبيا، حول الأعضاء المشاركين في حوار المسار السياسي بجنيف المقرر عقده بعد غد الأربعاء، وذلك بسبب اعتماد البعثة أسماء خمسة نواب اختارهم أعضاء المجلس المجتمعين في طرابلس.

وأوضح المصدر نفسه في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين أن البعثة قررت اعتماد النواب الخمسة الذين اختارهم مجلس النواب المنعقد في طرابلس مما يعني أن مجلس النواب في بنغازي يبقى له ترشيح ثمانية أعضاء فقط للمشاركة في الحوار.

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وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن «هناك خلافا قائما بين البعثة والمجلس حول القائمة التي أصدرها بأسماء المشاركين في الحوار، ولا نعلم حتى الآن هل سيتم قبول القائمة أم لا».

وكانت البعثة الأممية حددت 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي، 13 يرشحهم مجلس النواب و13 يرشحهم المجلس الأعلى للدولة و14 شخصية تختارهم البعثة الأممية.