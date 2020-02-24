المشري: سنكون أول المشاركين بالمسار السياسي إذا اتفقت اللجنة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 01:56 مساء
رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال إلقائه كلمة في مؤتمر صحفي بطرابلس، 24 فبراير 2020، (الإنترنت)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن المجلس مصرٌ على المشاركة في المسار السياسي للحوار في جنيف، معقبا: «سنكون أول المشاركين بالحوار السياسي إذا اتفق أعضاء اللجنة العسكرية (5+5)».

ودعا إلى الربط بين المسارين العسكري والسياسي، مضيفا: «نأمل إحراز أي تقدم يمنع تهديد العاصمة بشكل مباشر، وإلى حين ذلك ما زال المجلس معلقاً مشاركته في جنيف»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي بالعاصمة حول تعليق المشاركة في «حوار جنيف».

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وربط بين مشاركة المجلس «وانسحاب القوات المعتدية على طرابلس»، مشيرا إلى أنه سيوجه رسالة إلى البعثة الأممية لتأجيل الحوار حتى انعقاد الجولة الثالثة من لقاءات اللجنة العسكرية.

 

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