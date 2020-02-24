القنصلية الليبية في ميلانو تحذر الليبيين بالمدينة بعد انتشار «كورونا»

ضباط شرطة إيطاليون يرتدون كمامات في إحدى المدن التي سجلت حالات «كورونا»، 20 فبراير 2020، (أرشيفية - إنترنت)

وجهت القنصلية الليبية في ميلانو تحذيرا إلى أفراد الجالية في المدينة، بعد ظهور حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وطلبت القنصلية من مواطنيها في حال ظهور أعراض المرض التواصل على رقم الملحق الصحي بالقنصلية، الطبيب نصرالدين الزيتوني على الرقم 00393272141482، حسب بيان نقلته وكالة الغيمة الليبية للأخبار.

وأمس الأحد، أعلنت السلطات الإيطالية حصد الفيروس أرواح ثلاثة أشخاص إضافة إلى تسجيل أكثر من 150 حالة إصابة، لتكون بذلك البلد الأكثر تأثرا بالوباء في أوروبا.

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وفرضت إيطاليا قيودا صارمة على الحجر الصحي في منطقتين «من النقاط الساخنة» الشمالية قرب ميلانو والبندقية، إذ لا يمكن لنحو 50 ألف شخص دخول أو مغادرة العديد من المدن في فينيتو ولومباردي للأسبوعين القادمين دون إذن خاص.

وعلقت شركات ومدارس أنشطتها، وتم إلغاء الأحداث الرياضية بما في ذلك مباريات في الدوري الإيطالي لكرة القدم.