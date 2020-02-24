المشري يوضح أسباب تعليق مجلس الدولة مشاركته في المسار السياسي

رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال إلقائه كلمة في مؤتمر صحفي بطرابلس، 24 فبراير 2020، (الإنترنت)

أوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أسباب تعليق المجلس مشاركته في المسار السياسي للحوار بجنيف، قائلا إن المجلس لن يشارك «إلا بانسحاب القوات المعتدية على طرابلس».

وأشار إلى أن مجلس الدولة سيوجه رسالة إلى البعثة الأممية لتأجيل الحوار حتى انعقاد الجولة الثالثة من لقاءات اللجنة العسكرية «5+5»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي بالعاصمة حول تعليق المشاركة في «حوار جنيف».

ودعا المشري إلى الربط بين المسارين العسكري والسياسي، مضيفا: «نأمل إحراز أي تقدم يمنع تهديد العاصمة بشكل مباشر، وإلى حين ذلك ما زال المجلس معلقاً مشاركته في جنيف».