مكافحة الأمراض: ليبيا في أقل مراتب الخطورة الخاصة بفيروس «كورونا»

موظف بمركز مكافحة الأمراض يفحص شخصا للتأكد من مدى إصابته بفيروس كورونا. (الإنترنت).

أكد منسق برنامج الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، محمد الفقيه، أن ليبيا خالية حتى الآن من فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أنه وفق درجات المخاطر الخاصة بالفيروس، التي وضعتها منظمة الصحة العالمية فإن ليبيا في المرتبة الرابعة.

وأوضح أن المنظمة وضعت درجات للمخاطر، أولاها الصين وثانيًا الدول المحيطة بها، وثالثًا الدول التي ظهرت فيها حالات بعيدًا عن الصين، فيما تأتي ليبيا في المرتبة الرابعة الأقل خطورة، وهي الخاصة بالدول التي لم تظهر فيها إصابات بالفيروس، وذلك لعدم وجود رحلات دولية مباشرة مع الدول الموبوءة، حسب تصريحات تلفزيونية للفقيه، نقلها المركز عبر صفحته على موقع «فيسبوك» اليوم الاثنين.

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وشدد الفقيه على أن المركز يتخذ جميع الإجراءات للوقاية من المرض والسيطرة عليه في حال وصل إلى البلاد، منبهًا بأن مصدر الفيروس حيواني، وأن بيئة احتضانه غير متوافرة في البيئة الليبية.