المشري يناقش مع سفير تركيا المشاركة في «حوار جنيف»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 12:09 مساء
لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وسفير تركيا سرحت أكسن في طرابلس، 24 فبراير 2020، (مجلس الدولة)

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن، آخر المستجدات على الساحة السياسية، ومشاركة المجلس في حوار جنيف المقرر عقده يوم 26 فبراير المقبل.

وتناول الطرفان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بعد البلدين، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأمس الأحد، بحث المشري مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو «تعليق مشاركة المجلس في حوار جنيف، خاصة مع استمرار خرق وقف إطلاق النار وعدم التقدم في المسار الأمني».

وسبق أن طالب المشري المبعوث الأممى غسان سلامة في رسالة يوم 18 فبراير بضرورة الاستجابة لثلاثة مطالب قبل المشاركة، أهمها «تحديد أجندة وجدول أعمال للاجتماعات المقررة في الحوار».

وحددت الأمم المتحدة 40 شخصية للمشاركة في حوار جنيف، 13 يرشحها مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، فيما تختار البعثة الأممية 14 شخصية أخرى لسد النقص والثغرات وتحقيق التوازن في مسار الحوار، الذي تأخر بسبب صعوبات في اختيار ممثلي مجلس النواب، حسب سلامة.

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