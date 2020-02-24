ميناء بنغازي يستقبل سفينة على متنها 314 حاوية

حاويات في ميناء بنغازي البحري، 23 فبراير 2020، (صفحة الميناء على فيسبوك)

رست سفينة نقل الحاويات «نيكولا» الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية في ميناء بنغازي البحري، وعلى متنها 314 حاوية محملة بكافة البضائع والسلع المختلفة.

ومن المقرر دخول السفينة «لوتس» الوكيل الملاحي لشركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية، وتحمل 343 حاوية بضائع منوعة، حسب بيان إدارة الميناء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وسيستقبل الميناء أيضا سفينة نقل السيارات «غلوريوس أس» الوكيل الملاحي لشركة المسار السريع للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1451 سيارة قادمة من السوق الكورية.