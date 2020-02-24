مديرية أمن بنغازي تعلن ضبط «أخطر مشعوذتين» في جالو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 09:08 صباحا
مشعوذتان ألقي القبض عليهما في جالو، 23 فبراير 2020، (أمن بنغازي)

ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي «أخطر مشعوذتين» في مدينة جالو، بالتنسيق مع أحد المصادر السرية.

وتحمل المتهمتان الجنسية التشادية، وتقيمان في جالو بطريقة غير نظامية، وسبق لهما الدخول إلى ليبيا خلسة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

واشتهرت المتهمتان بممارسة السحر والشعوذة بين المواطنين، الذين اعتقدوا أنهما «على صلة وثيقة بالجن»، وبعد وصول إلى قسم البحث الجنائي في هذا الشأن، شكل قوة لمداهمة مكانهما، وبالفعل تمكنت من ضبطهما وبحوزتهما أدوات تتعلق بـ«أعمال وطقوس السحر والشعوذة»، منها قنينات زجاجية مملوءة بمادة مخلوطة بالبخور، وأوراق بيضاء مكتوب عليها كلمات غير مفهومة وأوراق أخرى بها رسومات غير مفهومة، وعدد من الأقفال والصور وغيرها.

واعترفتا بأنهما تمارسان أعمال السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية، كما اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيالهما.

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