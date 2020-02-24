ضبط 84.200 ألف قرص هلوسة قادمة ضمن شحنة سيارات بميناء الخمس

ضبط أقراص هلوسة ضمن شحنة سيارات بميناء الخمس, 23 فبراير 2020 (مصلحة الجمارك الليبية)

أعلن الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك الرائد فهمي حسين الماقوري، عن ضبط 84.200 ألف قرص من الأقراص المهلوسة، بجمارك ميناء الخمس البحري، على متن سيارات تم استيرادها من هولندا محملات علي إحدى البواخر المختصة.

وبحسب الماقوري في بيان الأحد، فإن عملية الضبط جاءت في إطار التعاون والتنسيق بين مكتب النائب العام والإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، لافتا إلى أن نيابة الخمس الجزئية أمرت بضبط هذه الكمية الكبيرة بعد تشكيل لجنة من قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس.

وتابع أنه بعد حصر الأقراص وحضور نتائج العينات والتأكد منها أمرت النيابة بإعدام كل الكمية بحضور وكيل عنها،.