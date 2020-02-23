النائب عيسي العريبي يطالب المجتمعين في جنيف بـ«تغليب المصلحة الوطنية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 11:10 مساء
النائب عيسي العريبي, (أرشيفية : الإنترنت)

رحب عضو مجلس النواب عيسي العريبي، بالاجتماع المزمع عقده في جنيف، خلال الأسبوع الحالي ضمن الحوار السياسي، مطالبا المجتمعين في جنيف بـ«تغليب المصلحة الوطنية أولا وأخيرا».

وقال العريبي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن حضور مجلس النواب في جنيف خطوة في الاتجاه الصحيح والتي من شأنها إنهاء حالة الانقسام لمؤسسات الدولة وتؤدي إلى اختيار مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية جديدة تعمل على توحيد المؤسسات والحفاظ على الأمن والاقتصاد.

بالأسماء: قائمة مجلس النواب المشارِكة بالمسار السياسي ولجنة الدعم السياسي

وأعلن مجلس النواب، اليوم الأحد، أسماء أعضاء اللجنة التي ستمثل المجلس في اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي المقرر أن تبدأ في 26 فبراير الجاري في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إضافة إلى لجنة الدعم السياسي، وممثلي المرأة، وفق قرار المجلس المنشور عبر موقعه على الإنترنت.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة الحوار بالمجلس، أحميد حومه، إن رئاسة المجلس أصدرت قرارها بشأن لجنة الحوار الممثلة للمجلس في اجتماعات المسار السياسي للحوار المزمع عقده بجنيف برعاية البعثة الأممية، وتضم ممثلين عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر لكل أنحاء ليبيا.

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