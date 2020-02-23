القيادة العامة ترفض تدشين قواعد عسكرية في ليبيا وتتوعد باشاغا

أكد الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، رفض القيادة العامة تدشين أي قواعد عسكرية أو وجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية.

وتابع المسماري خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه «سيكون لنا موقف ضد باشاغا لاستدعاء قوات أجنبية لحمايته وحماية حكومة الوفاق».

باشاغا لـ«بلومبرغ»: إذا طلبت واشنطن قاعدة في ليبيا فلن نمانع

ودعا المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، في تصريح إلى وكالة «بلومبرغ» أمس الجمعة، الولايات المتحدة لإقامة قاعدة في ليبيا لمواجهة نفوذ روسيا المتزايد في أفريقيا.

وقال باشاغا إن حكومته اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع مارك إسبير خططًا لتقليص الوجود العسكري الأميركي في أفريقيا، وإعادة تركيز عمليات النشر عالميًّا على مواجهة روسيا والصين.

وقال المسماري، إن باشاغا حاول خلال الأسبوعين الماضيين، الظهور بـ«مظهر الرجل القوي» في طرابلس، والقادر على تحقيق السلام والأمن على حساب «المليشيات»، مضيفا أنه يتمنى التوفيق لوزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، في «حل المليشيات».