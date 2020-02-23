مجلس النواب يرسل قائمته في الحوار السياسي بجنيف إلى البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 09:38 مساء

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الحوار بالمجلس أحميد حومة، أن رئاسة مجلس النواب أحالت للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، القائمة الممثلة للمجلس في الحوار السياسي بـ«جنيف».

وبحسب بيان للمجلس اليوم، أوضح أحميد، أن رئاسة مجلس النواب أصدرت قرارها بشأن لجنة الحوار الممثلة للمجلس في الحوار المزمع عقده بجنيف برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، والتي تضم ممثلين عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر لكل أنحاء ليبيا.

وأضاف أنه تم التأكيد للبعثة الأممية بشكل رسمي بأن أي مشاركة لمجلس النواب، «تكون من خلال ما أقره المجلس في جلساته وفقاً للثوابت الوطنية ووفقاً للقرار رقم (17) لسنة 2020، بشأن ثوابت المجلس دون أي تغيير».

والحوار السياسي هو أحد مخرجات مؤتمر برلين بخصوص الأزمة الليبية، بجانب الحوارين الأمني والاقتصادي وكلها ترعاها الأمم المتحدة.

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