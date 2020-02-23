القنصلية في ميلانو تدعو الجالية الليبية لتوخي الحذر مع انتشار فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 09:35 مساء

دعت القنصلية في ميلانو الجالية الليبية القاطنة شمال إيطاليا، إلى توخّي الحيطة والحذر في ظل انتشار فيروس كورونا المُستجد في البلاد.

وشددت القنصلية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال»، على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة تجنّبا لوجود أي إصابات محتملة بين المتواجدين داخلها.

ولفت البيان إلى ضرورة الإسراع بالتواصل مع الملحق الصحي للقنصلية الليبية في ميلانو حال ظهور أي أعراض لها علاقة بالفيروس على أحد المواطنين الليبيين المتواجدين هناك.

وطالب القنصل الليبي في ميلانو سالم عبد السلام جموم، الجالية الليبية في إيطاليا بالاستجابة لنداء وتعليمات القنصلية بشأن فيروس كورونا، وتواصلهم معها في حال تسجيل أي إصابة.

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