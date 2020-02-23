الوكيل يتابع استعدادات تعليم أبوسليم لتنفيذ إجراءات الوزارة لمساعدة طلبة الإعدادية والثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 09:15 مساء
وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، مع مديري مكاتب التعليم الأساسي والثانوي ببلدية أبوسليم، 23 فبراير 2020 (تعليم الوفاق)

بحث وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، مع مديري مكاتب التعليم الأساسي والثانوي والامتحانات والشؤون الادارية والمالية والمتابعة وتقييم الأداء بمراقبة التعليم ببلدية أبوسليم، استعداداتهم وتحضيراتهم لتنفيذ الإجراءات التي أقرتها الوزارة لمساعدة طلبة الشهادتين الاعدادية والثانوية.

جاء ذلك بعد جولة ميدانية نفذها الوكيل صباح اليوم لمتابعة سير العملية التعليمية بالبلدية، ووقف من خلالها على الصعوبات والمشاكل التي تواجه الطلبة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بحسب بيان لوزارة التعليم اليوم.

وأطلع الوكيل الحضور على تساؤلات طلبة الشهادتين بالبلدية، والتي تركزت في مجملها حول أهمية الإعلان عن مواصفات الامتحان النهائي، وكيفية الاستفادة منها ومواعيد بداية دورات التقوية المنهجية وماهية ترتيبات المراقبة لإجراء امتحانات الفترات.

وشدد على ضرورة معالجة كل ما ورد في تساؤلات الطلبة بشأن توضيح أهمية مواصفات الامتحان النهائي لهم وكيفية الاستفادة منها، من حيث معرفة الموضوعات التي يتم مراجعتها وفهمها والتركيز عليها أكثر في الامتحان وتحديد نقاط تجمع الطلاب والإعلان عنها فيما يخص دورات التقوية المنهجية وذلك بالتنسيق مع مكتب التفتيش التربوي بالمنطقة.

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