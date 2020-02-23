مسؤول مالطي سابق يكشف تفاصيل اتفاق سري مع حكومة الوفاق بشأن المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 06:58 مساء
السراج مع رئيس حكومة مالطا نيفيل غافا. (أرشيفية: الإنترنت)

رفع مسؤول سابق بحكومة مالطا نيفيل غافا الغطاء عن تفاصيل اتفاق سري مع حكومة الوفاق الوطني لإيقاف قوارب المهاجرين قبل خروجها من المياه الإقليمية.

وكشف نيفيل غافا أنه استخدم اتصالاته مع حكومة الوفاق لإقامة علاقات مع خفر السواحل الليبي ووزارة الداخلية «بناء على أوامر مباشرة من مكتب رئيس الوزراء المالطي وبعد الاتفاق المثير للجدل في صيف عام 2018».

وقال نيفيل الذي قدمته جريدة «مالطا توداي» اليوم الأحد، كمسؤول سابق في الحكومة «اعتدت تلقي معلومات عن القوارب المغادرة من ليبيا وإحداثياتها من القوات المسلحة المالطية وبالتالي أقوم بنقلها مباشرة إلى خفر السواحل الليبي إذ كانت هذه العمليات تستمر لساعات متتالية».

وبهذه الطريقة تمكنوا من منع حوالي 53 قاربا لمهاجرين من الوصول إلى منطقة البحث والإنقاذ في مالطا ما بين يوليو 2018 ويناير 2019.

ونفى غافا طلب السلطات الليبية شيئًا في المقابل، مضيفا أن هناك التزاما من جانب مالطا بتنفيذ قرار في عام 2014 باستقبال المرضى الليبيين الذين أصيبوا أثناء القتال.

كما دافع أيضا عن لقاءاته مع قائد كتيبة «ثوار طرابلس» هيثم التاجوري وأوضح في هذا الصدد قائلا: «التقيت التاجوري أكثر من مرة، تمامًا كما قابلته السلطات الفرنسية والإيطالية» مضيفا أنه «قابل قادة ميليشيات آخرين وهذه الميليشيات تسيطر على الأراضي في ليبيا ومن المهم الحفاظ على الاتصال بهم».

وقالت «مالطا توداي» إن غافا عمل في مكتب رئيس الوزراء السابق جوزيف موسكات لكنه استقال الشهر الماضي بعد أن خلفه روبرت أبيلا كرئيس للوزراء.

وفي الأسبوع الماضي أدلى الدبلوماسي المالطي السابق نيفيل غافا بشهادته في التحقيق العام حيث تحدث للمرة الأولى عن اتفاق الهجرة قائلا حول تفاصيل زياراته السابقة إلى ليبيا، إنها كانت تهدف إلى تنسيق جهود الإنقاذ التي يقوم بها خفر السواحل للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

وأكد غافا أن جميع الزيارات تمت بواسطة منسق بين مكتب رئيس الوزراء، والقوات المسلحة المالطية والسلطات الليبية.

وكانت صحف مالطية قالت لدى تفجر قضية «الاتفاق السري» مع السلطات الليبية بشأن الهجرة إن نيفيل غافا «محتال» وأوهم عددا من المسؤولين الليبيين بأنه مبعوث رسمي من الرئيس المالطي السابق إلى ليبيا، ليعقد معهم اجتماعات رسمية.

ونفت مالطا في نوفمبر 2019 وجود اتفاق سري بينها وبين خفر السواحل الليبي لإعادة المهاجرين من وسط البحر المتوسط إلى ليبيا، وفق ما أكده الناطق باسم الحكومة المالطية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران: ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجدّ إلى 8 أشخاص
دولى
كاتب روسي يؤكد أهمية ليبيا لمصالح روسيا الجيوسياسية والاقتصادية
ليبيا
«بي بي سي»: جراح «الأخطاء القاتلة» الممنوع في بريطانيا يعمل بمصراتة
ليبيا
تسجيل ثاني وفاة في إيطاليا جراء فيروس «كورونا» المستجد
دولى
محمد بزيك.. ليبي يكرس حياته لرعاية أطفال تخلى عنهم ذووهم لإصابتهم بأمراض نادرة
ليبيا
إردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا
ليبيا
ليبيا دون ترتيبات مالية وسط مطالبات بتقليص الإنفاق
ليبيا
صنع الله يحذر من العودة إلى «الاقتراض».. وينتقد ضآلة تأثير المجتمع الدولي
ليبيا
ترامب يرفض منح فيلم كوري جنوبي جائزة أوسكار: لدينا مشاكل مع هذه الدولة
دولى
«الحل السياسي».. حلم الليبيين في ذكرى الثورة التاسعة
ليبيا
جريدة الوسط: تصعيد عسكري .. والمسار السياسي لم يتخلص من المراوحة
ليبيا
ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ