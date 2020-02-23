انتظام العملية التعليمية في أبو سليم ووكيل الوزارة يتفقد مدارس البلدية

جولة وكيل وزارة التعليم بأحد مدارس بلدية ابوسليم. (وزارة التعليم)

أجرى وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الديوان والتعليم العام، عادل جمعة، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بمدارس بلدية أبوسليم، ومتابعة سير الدراسة ميدانياً بعدد من مدارس البلدية التي تستمر فيها الدراسة هذه الأيام وطيلة أيام عطلة نصف السنة الدراسية نظراً لتوقف الدراسة لفترة طويلة المدة الماضية بالمنطقة.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحته على «فيسبوك» إن جولة وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام شملت كلا من مدرسة باب بن غشير وأبوبكر الصديق وبراعم المستقبل وعلى النجار والربيع العربي وميمونة بنت الحارث والنجم الساطع، وحرص خلالها على زيارة عدد من القاعات الدراسية لتفقد سير العملية التعليمية بها، حيث أشاد بانتظام في الدراسة والمستوى الراقي من الانضباط الذي اتسمت به مدارس بلدية أبوسليم.

وأكد جمعة خلال جولته من داخل أحد الفصول الدراسية، حرص الوزارة على تسهيل أعمال الدراسة وتذليل كافة العقبات التي من شأنها التأثير بصورة سلبية على التحصيل العلمي وكافة الأنشطة داخل المؤسسات التعليمية.

والتقى جمعة خلال جولته عدد من طلبة شهادتي مرحلتي التعليم الأساسي والثاني، حيث استمع لملاحظاتهم والمشاكل التي تواجههم وأوضح لهم الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمساعدتهم ومراعاة الظروف التي يمرون بها والتي أدت إلى تذبذب سير العملية التعليمية وأثرت بشكل مباشر على الوعاء الزمني للخطة الدراسية مما صعب من عملية استكمال الموضوعات الدراسية المقررة وفقاً للمواعيد الدراسة والامتحانات».

وأكد جمعة للطلبة أن الوزارة «انتهت من تقليص الموضوعات الدراسية المقررة والإعلان عن مواصفات الامتحانات النهائية لمرحلتي الشهادتين الإعدادية والثانوية»، مبيناً أنها «عاكفة الآن على تنظيم دورات تقوية منهجية مجانية لطلبة الشهادتين، بالإضافة إلى تحضيرها وتجهيزها لتسجيل سلسلة من الدروس التعليمية في جميع المواد وبثها على عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية».

وحث وكيل وزارة التعليم طلبة الشهادات على الالتحاق بالدورات المنهجية المجانية التي ستنظمها الوزارة وستتابع تنفيذها»، مشيراً إلى أن الدروس في هذه الدورات ستلقياها نخبة من المفتشين التربويين أو المعلمين المشهود لهم بالكفاءة والتميز» حاثا الطلبة على الجد والاجتهاد في الدراسة والمثابرة عليها حتى يحققوا النجاح والتفوق .

كما شدد جمعة في ختام جولته على ضرورة احترام المعلم مؤكداً أن الوزارة تسانده بكافة السبل، مشيدا كذلك بمجهودات المعلمين والمعلمات والأسرة التربوية بمراقبة تعليم أبوسليم، مثمناً حرصهم وتفانيهم في أداء رسالتهم التربوية وجهودهم المبذولة في انتظام الدراسة بالمنطقة.

واستمرت الدراسة في أبوسليم خلال أيام العطلة الدراسية لتعويض الطلبة عن فترت التعليق التي تجاوزت الشهرين خلال المدة القريبة الماضية على خلفية الوضع الأمني بالمنطقة.