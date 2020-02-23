المسماري: وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عبر ميناء مصراتة

قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري إن «وحدات الاستطلاع والاستخبارات تؤكد وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري».

وأشار المسماري في تصريح صحفي، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه اليوم الأحد، إلى أن هذه الأسلحة والمعدات وصلت« لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية».

وأضاف: «يتم هذا الدعم بشكل علني أمام المجتمع الدولي ويعد اختراقًا للهدنة المعلنة في المنطقة»، وأردف: «قواتنا لم ترد حتى الساعة وهي تتابع وتقيم في الموقف والتطورات على مدار الساعة».

