«الضمان الاجتماعي» يعفي الموظفين من أقساط السلف لشهرين بمناسبة رمضان

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأحد 23 فبراير 2020, 03:26 مساء

أصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، الدكتور إدريس حفيظ المبروك، قرارًا بعدم تفعيل خصم أقساط السلف على الموظفين بالصندوق وأصحاب المعاشات لشهرين، وذلك لمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وقال القرار الذي تلقته «بوابة الوسط»، الأحد، إن على مديري الإدارات المختصة والفروع اتخاذ كافة الإجراءات القاضية بعدم تفعيل خصم أقساط السلف على الموظفين وأصحاب المعاشات عن شهري أبريل ومايو.

وأضاف أن القرار جاء لمساعدة المنتفعين على تحمل متطلبات شهر رمضان من النفقات المالية في ضوء الظروف الضاغطة للحياة اليومية.

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