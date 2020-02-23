باشاغا: نجفف منابع الفساد في «الداخلية» وديون الوزارة 1.2 مليار دينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 03:14 مساء

قال المفوض بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن الميليشيات «تريد الفوضى»، مشيرا إلى أنه عندما جرى تفويضه بوزارة الداخلية، قائلا: «لما دخلت الوزارة وجدت فسادا ماليا كبيرا. .وقد جففنا منابع هذا الفساد... وسنواصل لأننا لا نريد إلا بناء ليبيا».

وتساءل باشاغا قائلا: كيف يكون «عيل عمره 27 عاما يطلب من الداخلية 48 مليون دينار، هذا فساد...وهذا لن نسمح به، حتى لو متنا من أجل هذا».

وأشار باشاغا في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، اليوم الأحد،، إلى تضخم «ديون وزارة الداخلية التي وصلت إلى 1.2 مليار دينار»، مؤكدا أنه شكل لجان وطلب «من المجلس الرئاسي فرز هذا الدين ومعرفة مصادره».

وأضاف أن جهاز المخابرات الليبية لم يعد موثوقا لسيطرة ميليشيا عليه تحاول الضغط على عدة جهات، وأكد أن «أي قوة تعتدي على الوزراء وتخطف المواطنين هي بمثابة ميليشيا».

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