الأزمة الليبية في مباحثات ميركل وماكرون وإردوغان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 01:58 مساء
إردوغان وماكرون وميركل. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن الملف الليبي كان من بين الموضوعات التي بحثتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اتصال هاتفي في بروكسل.

وأوضحت الوزارة، في بيان، إنه جرى بحث «الوضع في إدلب وليبيا»، مشددة على «ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة»، وفق المركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية.

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يشار إلى أن إردوغان وميركل وماكرون كانوا ضمن قادة 12 دولة شاركوا بمؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد في 19 يناير الماضي، وخلص بيانه الختامي إلى 55 نقطة لحل الأزمة الليبية سلميا، من بينها الالتزام بحظر توريد السلاح، وعدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، والالتزام بهدنة وقف إطلاق النار.

وفي مطلع هذا الشهر بحث إردوغان خلال اتصال هاتفي مع ميركل مستجدات الأوضاع في كل من سورية وليبيا.

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