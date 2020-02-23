المشري يبحث مسار جنيف مع السفير الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 12:19 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقاء مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو ، 23 فبراير 2020. (مجلس الدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو الوضع السياسي الراهن في البلاد.

وخلال لقاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحث الجانبان «تعليق مشاركة المجلس في حوار جنيف، خاصة مع استمرار خرق وقف اطلاق النار وعدم التقدم في المسار الأمني»، حسب المكتب الإعلامي للمجلس.

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ومن المقرر أن ينطلق المسار السياسي أو «حوار جنيف» في 26 فبراير الجاري، وحددت الأمم المتحدة 40 شخصية للمشارَكة، 13 يرشحها مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، فيما تختار البعثة الأممية 14 شخصية أخرى لسد النقص والثغرات وتحقيق التوازن في مسار الحوار، الذي تأخر بسبب صعوبات في اختيار ممثلي مجلس النواب، حسب سلامة.

لكن المشري طالب في رسالة موجهة إلى المبعوث الأممى غسان سلامة في 18 فبراير، بضرورة الاستجابة لثلاثة مطالب، قبل المشاركة، وأهم هذه المطالب: تحديد أجندة وجدول أعمال للاجتماعات المقررة في الحوار.

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