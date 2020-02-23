الأرصاد: أمطار متفرقة شمال شرق البلاد

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (23 فبراير).

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار فرصة هطول أمطار متفرقة، اليوم الأحد، على بعض مناطق شمال شرق ليبيا، نتيجة تأثر هذه المناطق بامتداد منخفض سطحي مدعوم بكتلة هوائية باردة.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى فرصة جيدة لهطول أمطار على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد أحيانًا.

وتهب رياح شمالية غربية نشطة السرعة اليوم وباردة نسبيًّا تصل سرعتها إلى 50 كلم/ ساعة على المناطق الساحلية، تتسبب فى اضطراب حالة البحر وارتفاع للموج يصل الى 3.75 متر، وتنقشع السحب الممطرة بداية من هذه الليلة، بينما يكون الطقس معتدلًا نسبيًّا على باقى المناطق، حسب النشرة الجوية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم على أغلب مناطق الشمال بين 14 و18 درجة مئوية، وتكون منخفضة على مناطق الجبل الأخضر، حيث تتراوح بين 7 و11 درجة مئوية، بينما تكون بمناطق الجنوب بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا آخر الليل والصباح الباكر، خاصة على المناطق الجبلية والجنوب.