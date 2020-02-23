صعود العملات الدولية الرئيسية في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 10:25 صباحا

صعدت أسعار العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مستهل تداولات الأسبوع.

وارتفع الدولار الأميركي بفارق 0.0041 دينار، مسجلا 1.4159 دينار مقابل 1.418 د‫ينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وصعد الجنيه الاسترليني بفارق 0.0052 دينار، مسجلًا 1.8355 دينار مقابل 1.8303 دينار الخميس، وزاد اليورو بفارق 0.0052 دينار، مسجلًا 1.5358 دينار مقارنة بـ1.5306 دينار الخميس.

وفي دول الجوار، ارتفع الدينار التونسي بفارق 0.0008 دينار، مسجلًا  0.4975 دينار مقابل 0.4967 د‫ينار الخميس، بينما استقر الدينار الجزائري عند مستوى 0.117 د‫ينار.

وعن عملات دول الخليج العربية، تراجع الريال السعودي إلى 3774 مقابل 0.3780 د‫ينار الخميس بفارق 0.0006 دينار، كما انخفض الدرهم الإماراتي بفارق 0.0006 دينار، مسجلًا 0.3855 دينار مقابل 0.3861 د‫ينار.

أما العملات الآسيوية، ففي حين انخفض الين الياباني إلى 1.27 دينار مقابل 1.29 د‫ينار الخميس، بفارق 0.02 دينار ارتفع الإيوان الصيني عند 0.2022 مقابل 0.2021 د‫ينار، وبفارق 0.0001 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتب روسي يؤكد أهمية ليبيا لمصالح روسيا الجيوسياسية والاقتصادية
ليبيا
«بي بي سي»: جراح «الأخطاء القاتلة» الممنوع في بريطانيا يعمل بمصراتة
ليبيا
تسجيل ثاني وفاة في إيطاليا جراء فيروس «كورونا» المستجد
دولى
محمد بزيك.. ليبي يكرس حياته لرعاية أطفال تخلى عنهم ذووهم لإصابتهم بأمراض نادرة
ليبيا
إردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا
ليبيا
ليبيا دون ترتيبات مالية وسط مطالبات بتقليص الإنفاق
ليبيا
صنع الله يحذر من العودة إلى «الاقتراض».. وينتقد ضآلة تأثير المجتمع الدولي
ليبيا
ترامب يرفض منح فيلم كوري جنوبي جائزة أوسكار: لدينا مشاكل مع هذه الدولة
دولى
«الحل السياسي».. حلم الليبيين في ذكرى الثورة التاسعة
ليبيا
جريدة الوسط: تصعيد عسكري .. والمسار السياسي لم يتخلص من المراوحة
ليبيا
ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال
رياضة عالمية
الشلماني لـ«قناة الوسط»: إسقاط اتحاد الكرة ليس سهلا.. وعقد اجتماع للأندية خارج ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ