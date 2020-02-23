صعود العملات الدولية الرئيسية في السوق الرسمية

صعدت أسعار العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مستهل تداولات الأسبوع.

وارتفع الدولار الأميركي بفارق 0.0041 دينار، مسجلا 1.4159 دينار مقابل 1.418 د‫ينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وصعد الجنيه الاسترليني بفارق 0.0052 دينار، مسجلًا 1.8355 دينار مقابل 1.8303 دينار الخميس، وزاد اليورو بفارق 0.0052 دينار، مسجلًا 1.5358 دينار مقارنة بـ1.5306 دينار الخميس.

وفي دول الجوار، ارتفع الدينار التونسي بفارق 0.0008 دينار، مسجلًا 0.4975 دينار مقابل 0.4967 د‫ينار الخميس، بينما استقر الدينار الجزائري عند مستوى 0.117 د‫ينار.

وعن عملات دول الخليج العربية، تراجع الريال السعودي إلى 3774 مقابل 0.3780 د‫ينار الخميس بفارق 0.0006 دينار، كما انخفض الدرهم الإماراتي بفارق 0.0006 دينار، مسجلًا 0.3855 دينار مقابل 0.3861 د‫ينار.

أما العملات الآسيوية، ففي حين انخفض الين الياباني إلى 1.27 دينار مقابل 1.29 د‫ينار الخميس، بفارق 0.02 دينار ارتفع الإيوان الصيني عند 0.2022 مقابل 0.2021 د‫ينار، وبفارق 0.0001 دينار.