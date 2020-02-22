حملات أمنية مكبرة على أوكار صناعة وترويج المخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 11:04 مساء
سيارات شرطة بنغازي خلال حملة مداهمة لأوكار المخدرات في المدينة، 22 فبراير 2020. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، ضبط أحد أكبر مروجي المواد المُخدرة، في إطار حملات أمنية مكبرة على أوكار صناعة وترويج المواد المُسكرة.

وأوضحت المديرية في بيان، أن رئيس قسم شرطة النجدة في بنغازي، المقدم جمال العمامي كلف قوة أمنية من وحدتي الدوريات والتحري والقبض بقسم شرطة النجدة، بشن حملات مكبرة على أوكار صناعة وترويج المواد المُسكرة في المدينة.

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وأسفرت هذه الحملات عن ضبط العديد من تجار المواد المُسكرة في بنغازي ومن بينهم أحد أكبر مُروجي هذه المواد بالمدينة وبحوزته كمية منها، بعد محاولة هروب أفشلتها جود أعضاء قسم شرطة النجـدة.

وأكدت المديرية استمرار حملات قسم شرطة النجدة ضد تجار وصناع المواد المُخدرة وسائر المسكرات، وكذلك مواصلة ضرب أوكار الجريمة وضبط المطلوبين وتسليمهم للعدالة.

سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن بنغازي خلال حملة مداهمة لأوكار المخدرات في المدينة، 22 فبراير2020. (صفحة المديرية بفيسبوك)
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