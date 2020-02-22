إدارة الاحتياط تسلم الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية لاعتماده من الوزير

أبوبكر الهاشمي، يسلم الملاك الوظيفي للعام الدراسي 2020/2019، لوكيل وزارة التعليم عادل جمعة, 22 فبراير 2020 (تعليم الوفاق)

سلم مدير إدارة الاحتياط العام الدكتور أبوبكر الهاشمي، صباح اليوم السبت، الملاك الوظيفي للعام الدراسي 2020/2019، لوكيل وزارة التعليم عادل جمعة، بحضور مديري إدارتي الشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والاستراتيجيات ومدير مكتب شؤون الوزارة.

وأكد الهاشمي، في بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق اليوم، أن هذا العمل يشمل المؤسسات التعليمية لـ73 مراقبة تعليمية.

فيما كلف الوكيل إدارتي الاحتياط العام والتخطيط والاستراتيجيات الإعداد لورشة عمل موسعة تُخصِّص لتحديد المؤشرات العامة لملاك هذا العام، وتضع الجميع في صورة هذا الاستحقاق التنظيمي المهم بعد اعتماده من الوزير.