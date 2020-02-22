مدير «طبرق الطبي» يبحث سبل حلحلة مشكلات المركز وتقديم خدمة أفضل للمرضى

مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، مع مديري المركز, 21 فبراير 2020 (الإنترنت)

بحث مدير عام مركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي، مع مديري المركز سبل حل كافة المشاكل والعراقيل التي تعترض عمل المركز وتقديم خدمة أفضل للمرضى.

وحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق، ناقش الاجتماع الذي عُـقد أمس وضم مديري إدارات الشؤون الإدارية والخدمات، والخدمات الطبية والمالية والصيدلة والتمريض والهندسية والفنية والمخازن، كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل الإداري والطبي داخل المركز، وحلحلتها من خلال متابعة مديري الإدارات ومتابعة سير عمل المشاريع المنفذة بالمركز، ومنها «المحرقة الطبية والمصاعد ومبنى قسم الأورام الجديد».

وأضاف المكتب أن الاجتماع أكد ضرورة إلزام العناصر الطبية والطبية المساعدة بالزي الطبي وضبط مواعيد الزيارة للمرضى وحصر الحضور والغياب.