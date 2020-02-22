مقتل شرطي وجرح آخر في سبها أثناء تأدية عملهما

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 02:30 مساء
صورة من الحادث الذي قتل فيه شرطي بالبحث الجنائي في مدينة سبها. (الإنترنت).

قالت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي إن شرطيًّا يتبع البحث الجنائي سبها قتل وأصيب آخر بجروح، أثناء تأدية عملهما، وإطلاق خارجين عن القانون الرصاص عليهما.

وأوضحت أن إحدى دوريات فرع البحث الجنائي سبها المكلفة بتأمين المدينة تعرضت لوابل من الرصاص، أطلقه خارجون عن القانون «مما أدى إلى استشهاد الشرطي (حسين أبوخنجر اقر)، وإصابة زميل آخر بجروح، أثناء قيامهما بواجبهما».

اقرأ أيضا: «أمن بنغازي»: ضبط تشكيل عصابي في منطقة بوعطني

ونعت مديرية أمن سبها عائلة الشرطي، قائلة إنها لن تتوقف عن ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا الحادث، وكل من يهدد أمن المدينة،  وفق القانون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل ثاني وفاة في إيطاليا جراء فيروس «كورونا» المستجد
دولى
محمد بزيك.. ليبي يكرس حياته لرعاية أطفال تخلى عنهم ذووهم لإصابتهم بأمراض نادرة
ليبيا
إردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا
ليبيا
ليبيا دون ترتيبات مالية وسط مطالبات بتقليص الإنفاق
ليبيا
صنع الله يحذر من العودة إلى «الاقتراض».. وينتقد ضآلة تأثير المجتمع الدولي
ليبيا
ترامب يرفض منح فيلم كوري جنوبي جائزة أوسكار: لدينا مشاكل مع هذه الدولة
دولى
«الحل السياسي».. حلم الليبيين في ذكرى الثورة التاسعة
ليبيا
جريدة الوسط: تصعيد عسكري .. والمسار السياسي لم يتخلص من المراوحة
ليبيا
ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال
رياضة عالمية
الشلماني لـ«قناة الوسط»: إسقاط اتحاد الكرة ليس سهلا.. وعقد اجتماع للأندية خارج ...
رياضة محلية
في عدد «الوسط» 222: استمرار التصعيد العسكري .. واحتفالات فبراير وحدت الليبيين
ليبيا
«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خارطة طريق ليبية لـ«إصلاح المسار الديمقراطي»