مقتل شرطي وجرح آخر في سبها أثناء تأدية عملهما

صورة من الحادث الذي قتل فيه شرطي بالبحث الجنائي في مدينة سبها. (الإنترنت).

قالت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي إن شرطيًّا يتبع البحث الجنائي سبها قتل وأصيب آخر بجروح، أثناء تأدية عملهما، وإطلاق خارجين عن القانون الرصاص عليهما.



وأوضحت أن إحدى دوريات فرع البحث الجنائي سبها المكلفة بتأمين المدينة تعرضت لوابل من الرصاص، أطلقه خارجون عن القانون «مما أدى إلى استشهاد الشرطي (حسين أبوخنجر اقر)، وإصابة زميل آخر بجروح، أثناء قيامهما بواجبهما».

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ونعت مديرية أمن سبها عائلة الشرطي، قائلة إنها لن تتوقف عن ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا الحادث، وكل من يهدد أمن المدينة، وفق القانون.