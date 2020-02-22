«داخلية الوفاق»: تفعيل العمل ببوابة السهلة الأمنية في الجفارة

القوة المكلفة بتأمين بوابة السهلة أثناء تأدية عملها. (الإنترنت).

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تفعيل العمل ببوابة السهلة الأمنية (النجيلة الغربية)، وذلك بعد صيانتها وتجهيزها.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن العمل في البوابة باشرته القوة المكلفة بذلك من قبل مديرية الأمن وفرع الدعم المركزي الجفارة، بناء على الخطة الأمنية رقم (1)، مشددة على ضرورة «تطبيق القانون ومعاملة المواطنين معاملة حسنة وتقديم جميع المساعدات لهم».

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وأكدت أنه سيتم تفعيل جميع البوابات الرئيسة بمنطقة الجفارة، وفق الخطة الأمنية الموضوعة وبمشاركة جميع الأجهزة الأمنية.