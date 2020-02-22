جريدة روسية: موسكو تريد بيع الأسلحة لليبيا وتحقيق مصالح نفطية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 01:20 مساء
موظف في شركة «غاز بروم» الروسية يتابع العمل في حقل نفطي. (أرشيفية: الإنترنت).

حددت جريدة روسية عددا من الأهداف التي تسعى موسكو إلى تحقيقها في ليبيا، منها بيع الأسلحة وتحقيق مصالح لشركات الطاقة، مؤكدة أن مشاركة روسيا الفاعلة في التسوية الليبية ستقوي مكانتها على المسرح العالمي.

وأوضحت جريدة «فزغلياد» أن روسيا تأمل في «عودة ليبيا لاعبا قويا في أفريقيا والعالم العربي»، مشيرة إلى أن ذلك سيحقق لموسكو ليس فقط شراء الأسلحة وبناء سكك الحديد، وإنما تنسيق الأسعار معها في سوق النفط والغاز، والعمل مع شركات الطاقة (غازبروم، وروس نفط) التي لها مصالح في ليبيا، وذلك حسبما ورد في مقال للكاتب بيوتر أوكوبوف بالجريدة.

ونقلت «روسيا اليوم» عن الجريدة، اليوم السبت، قولها إنه «على الرغم من أن حفتر أقرب إلينا، فإن روسيا تدفع كلا الجانبين (حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة) إلى المفاوضات، بكل طريقة ممكنة، فلا نسعى إلى أن يكون لدينا دمية في السلطة في ليبيا، نحن في حاجة إلى دولة قوية وموحدة».

اقرأ أيضا: صراع «فرنسي - روسي» على «كعكة الإعمار» في ليبيا

كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو التقى مع القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في موسكو الأربعاء الماضي، إذ أكدا ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية إن الطرفين شددا على «عدم وجود بديل للطرق السياسية من أجل تسوية الأزمة الليبية، والحفاظ على استقلال ووحدة وسيادة ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل ثاني وفاة في إيطاليا جراء فيروس «كورونا» المستجد
دولى
محمد بزيك.. ليبي يكرس حياته لرعاية أطفال تخلى عنهم ذووهم لإصابتهم بأمراض نادرة
ليبيا
إردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا
ليبيا
ليبيا دون ترتيبات مالية وسط مطالبات بتقليص الإنفاق
ليبيا
صنع الله يحذر من العودة إلى «الاقتراض».. وينتقد ضآلة تأثير المجتمع الدولي
ليبيا
ترامب يرفض منح فيلم كوري جنوبي جائزة أوسكار: لدينا مشاكل مع هذه الدولة
دولى
«الحل السياسي».. حلم الليبيين في ذكرى الثورة التاسعة
ليبيا
جريدة الوسط: تصعيد عسكري .. والمسار السياسي لم يتخلص من المراوحة
ليبيا
ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال
رياضة عالمية
الشلماني لـ«قناة الوسط»: إسقاط اتحاد الكرة ليس سهلا.. وعقد اجتماع للأندية خارج ...
رياضة محلية
في عدد «الوسط» 222: استمرار التصعيد العسكري .. واحتفالات فبراير وحدت الليبيين
ليبيا
«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خارطة طريق ليبية لـ«إصلاح المسار الديمقراطي»