«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من سرت إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 11:29 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من سرت إلى طبرق مساء اليوم السبت وغدا الأحد، تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يصل ما بين 3 و3.5 متر.

وأوضح المركز في بيان، اليوم، أن مدة صلاحية التحذير البحري تبدأ من الواحدة صباح اليوم السبت إلى الثامنة مساء غد الأحد.

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وتوقع المركز في وقت سابق اليوم أن تتأثر أغلب مناطق شمال ليبيا بتكاثر السحب خصوصا في الشمال الشرقي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، كما من المتوقع أن تكون الأمطار جيدة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، ويكون الطقس معتدلا ودافئا نهارا بمناطق الجنوب.

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