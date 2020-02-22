الأمم المتحدة تعيد تأهيل مستشفى الجلاء و«المركزي طرابلس»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 11:05 صباحا
افتتاح غرف العمليات في مستشفى طرابلس المركزي بعد تجديدها. (البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة).

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم السبت، الانتهاء من إعادة تأهيل كل من مستشفى الجلاء والمستشفى المركزي في العاصمة طرابلس.

وأكد البرنامج الإنمائي أنه بعد انتهاء عملية إعادة التأهيل سيتمكن مستشفى الجلاء من استقبال 1500 امرأة شهريا للاستفادة بالخدمات الصحية المتمثلة في طب النساء والولادة، التي جرى توفيرها بناء على التجديدات، وفق صفحة البرنامج على موقع «فيسبوك».

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كما يمكن إجراء عمليات لـ30 مريضا يوميا في مستشفى طرابلس المركزي، وذلك بعد تجديد غرف العمليات الأربعة من قبل البرنامج ، الذي أشار إلى أن عملية إعادة التأهيل شارك فيها 13 شريكا دوليا.

وأوضح البرنامج أن عملية تسليم التجديدات قام بها كل من رئيس مكتب التعاون الدولي في وزارة التخطيط بحكومة الوفاق عصام قربع، ونائب رئيس البعثة الأممية للشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو.

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