الأرصاد: سقوط أمطار في الشمال الشرقي وطقس دافئ جنوبا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 10:30 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر أغلب مناطق شمال ليبيا بتكاثر السحب خاصة في الشمال الشرقي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم السبت، كما من المتوقع أن تكون الأمطار جيدة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ويكون الطقس معتدلا ودافئا نهارا بمناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى مصراتة.. سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت وتنقشع أغلب السحب تدريجيا من غد الأحد. والرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و 19 درجة وتسجل ارتفاعا بسيطا من يوم الإثنين أثناء فترة منتصف النهار.

سرت - الخليج سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
السماء مغطاة جزئيا إلى كلي بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية وقد تكون جيدة هذا اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي. والرياح ستكون شمالية غربية نشطة تصل سرعتها أحيانا إلى 40 كلم في الساعة. ودرجات الحرارة تتراوح بين 16 و19 درجة وتكون ما بين 10 و13 درجة على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - - غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة والحرارة بين 18 و24 درجة.

الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة والحرارة بين 18 و21 درجة.

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