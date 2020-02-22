مدير «الطوارئ الصحية»: لا إصابات بـ«كورونا» في ليبيا حتى الآن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 09:33 صباحا
موظف بمركز مكافحة الأمراض يفحص شخصا للتأكد من مدى إصابته بفيروس كورونا. (الإنترنت).

أكد مدير إدارة الطوارئ الصحية بحكومة الوفاق، توفيق حريشة، أن الوضع في ليبيا مطمئن وآمن، إذ لم ترصد أي إصابات بفيروس «كورونا» حتى الآن.

وشدد حريشة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ خطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم السبت.

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كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكد أيضا أمس الجمعة عدم تسجيل حالات اشتباه بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، بناءً على بيانات واردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، ومكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

وأشار المركز إلى تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة الفيروس، والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي، وتفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكل المنافذ.

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