وزير الصحة يتفقد وحدة العزل الصحي بمستشفى أبو ستة للأمراض الصدرية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 فبراير 2020, 11:47 مساء
وزير الصحة يتفقد وحدة العزل الصحي بمستشفى أبو ستة للأمراض الصدرية, 21 فبراير 2020 (صحة الوفاق)

تفقد وزير الصحة بحكومة الوفاق، أحميد بن عمر، وحدة العزل الصحي داخل مستشفى أبو ستة للأمراض الصدرية، ضمن المرحلة الأولى من خطة الاستجابة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب بيان لوزارة الصحة اليوم، اطلع بن عمر علي مدى جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات في حالة الاشتباه في الإصابة بفيروس «كورونا».

ورافق بن عمر كل من مدير إدارة الطوارئ الصحية توفيق حريشة، ومدير إدارة المشروعات محمد العزومي، ومدير الإدارة القانونية عبدالفتاح النكيب.

من جانبه أكد مدير المستشفى عبدالقادر ميحاظ، جاهزية وحدة العزل الصحي لاستقبال أي حالة اشتباه بفيروس كورونا.

فيما شدد حريشة على أن الوضع في ليبيا مطمئن وآمن ولم تُرصد أي إصابات بالفيروس، مضيفا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية وفعلت خطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.

وتابع أن إدارة الطوارئ ستشرع بإمداد مستشفى أبوستة بالمواد الطبية المطلوبة لزيادة الاستعداد والاستجابة المبكرة.

وأكد العزومي أن إدارة المشروعات ستستكمل القسم الخاص بحالات العزل للأمراض المعدية، حتي يتم زيادة القدرة السريرية لحالات العزل بالمستشفى.

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