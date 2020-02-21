بوتين وإردوغان يؤكدان أهمية تنفيذ قرارات برلين حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 فبراير 2020, 09:29 مساء
الرئيس الروسي بوتين (يمين) ونظيره التركي إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت).

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، الوضع في ليبيا، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الجمعة، أكدا خلاله أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، في بيان، إن الرئيسين بحثا «مشكلة التسوية الليبية، والتأكيد على أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين الدولي».

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يشار إلى أن العاصمة الألمانية برلين استضافت في 19 يناير الماضي، مؤتمرًا دوليًّا حول ليبيا بمشاركة 12 دولة وأربع منظمات إقليمية ودولية، خلص بيانه الختامي إلى 55 نقطة من بينها تعزيز الهدنة، ومنع التدخل في الشؤون الليبية والالتزام بالقرار الأممي الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

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