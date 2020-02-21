سلامة: محادثات وقف إطلاق النار تسير في «الاتجاه الصحيح»

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن محادثات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين تسير في «الاتجاه الصحيح»، مضيفا أنه «يواجه عقبات» تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي.

وأضاف سلامة في مقابلة مع وكالة «رويترز»، خلال استراحة من المحادثات العسكرية في جنيف، إنه يتوقع انعقاد المحادثات السياسية في المدينة السويسرية في 26 من فبراير الحالي، لكنه يعمل على إجراءات لبناء الثقة.

وقال سلامة «نحاول بالتوازي جعل السفر الجوي أكثر أمنا في ليبيا، لا سيما من مطار معيتيقة وكذلك مصراتة، نحاول أيضا إعادة فتح الميناء حتى يكون ميناء آمنا»، مضيفا «نحاول أيضا... المساعدة في تبادل للسجناء بين الطرفين».