القيادة العامة ترحب بمخرجات اجتماع ترهونة

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، ترحيب القيادة العامة بمخرجات اجتماع أعيان وحكماء ليبيا والنخب الوطنية في مدينة ترهونة أمس الخميس، والذي «أكد على الثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها وتمثل الروح الحقيقية للدولة ومطلبًا لكل أبناء الشعب الليبي».

وأكد المسماري في خطاب متلفز، رفض القيادة العامة القاطع «لأي معارضة أو مصادرة للإرادة الوطنية أو نكران حق الشعب الليبي في دولة ديمقراطية أمنة ومستقرة ذات سيادة».

وقال إن القيادة العامة وهي ترحب بالبيان تعيد كلمتها «لبيكِ طرابلس .. لبيكِ ليبيا .. لبيكَ الشعب الليبي»، وتعلن «جاهزيتها التامة لتنفيذ أوامرهم في محاربة الغزاة الأتراك وقطع دابر الإرهاب واجتثاثه من الأرض الليبية وفك وحل المليشيات وجمع السلاح ومحاسبة من عرض الأمن القومي للخطر وتأمر على سلامة الوطن بالخيانة والعمالة والتعاون مع المخربين والغزاة والإرهابيين ودعمهم عسكريا وسياسيا وإعلاميا»

وأكد الناطق العسكري مضي القيادة العامة قدما في تنفيذ مهامها القتالة والأمنية حتى «القضاء التام على كل على كل المهددات الأمنية والعسكرية ودحر الاستعمار التركي وفرض القانون وهيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي حتى يصل الليبيين جميعا بدون استثناء أو إبعاد أو تهميش إلى صناديق الاقتراع لينتخبوا من يريدون ويقررون مصير بلادهم بحرية وأمن ..».