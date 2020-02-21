السراج يناقش مع السفير الأميركي لدى تركيا مستجدات الوضع في ليبيا

السراج (يمين) خلال لقائه السفير الأميركي لدى تركيا، 21 فبراير 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الجمعة بمقر إقامته في اسطنبول، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، مستجدات الوضع في ليبيا.

كما تناول الاجتماع ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2510» لسنة 2020 الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على جملة من المقررات من بينها «وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين»، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقبل، أمس الخميس، السراج في قصر «دولمة بهتشة» الرئاسي باسطنبول، وبحث الطرفان تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية وعدد من ملفات التعاون المشترك.

وكانت العاصمة الألمانية برلين احتضنت مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا في 19 يناير الماضي، بمشاركة 12 دولة وأربع منظمات إقليمية ودولية، وخلص البيان الختامي الصادر عن القمة إلى 55 نقطة من بينها منع التدخل في الشؤون الليبية، وتعزيز وقف إطلاق النار، والالتزام بالقرار الأممي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.