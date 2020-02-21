السراج يناقش مع السفير الأميركي لدى تركيا مستجدات الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 فبراير 2020, 04:06 مساء
السراج (يمين) خلال لقائه السفير الأميركي لدى تركيا، 21 فبراير 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الجمعة بمقر إقامته في اسطنبول، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، مستجدات الوضع في ليبيا.

كما تناول الاجتماع ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2510» لسنة 2020 الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على جملة من المقررات من بينها «وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين»، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

اقرأ أيضا إردوغان يستقبل السراج في اسطنبول

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقبل، أمس الخميس، السراج في قصر «دولمة بهتشة» الرئاسي باسطنبول، وبحث الطرفان تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية وعدد من ملفات التعاون المشترك.

وكانت العاصمة الألمانية برلين احتضنت مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا في 19 يناير الماضي، بمشاركة 12 دولة وأربع منظمات إقليمية ودولية، وخلص البيان الختامي الصادر عن القمة إلى 55 نقطة من بينها منع التدخل في الشؤون الليبية، وتعزيز وقف إطلاق النار، والالتزام بالقرار الأممي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران: عدد وفيات فيروس كورونا يرتفع إلى 4 حالات
دولى
ترامب يرفض منح فيلم كوري جنوبي جائزة أوسكار: لدينا مشاكل مع هذه الدولة
دولى
«الحل السياسي».. حلم الليبيين في ذكرى الثورة التاسعة
ليبيا
ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 156 شخصا
دولى
ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال
رياضة عالمية
في عدد «الوسط» 222: استمرار التصعيد العسكري .. واحتفالات فبراير وحدت الليبيين
ليبيا
تحقيق أممي: الأطراف المتحاربة في جنوب السودان «جوّعت عمداً» السكان
دولى
ضبط 35 كيلوجرام حشيش على شاطئ صبراتة
ليبيا
ليلة دامية في ألمانيا.. 9 قتلى جراء استهداف مقهيين والمتهم عثر عليه ميتا
دولى
«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
لاعبات كرة قدم يتحدين المجتمع في سورية ويحصدن البطولة
منوعات
أبرز تصريحات سلامة عن وقف إطلاق النار وحوار الأطراف الليبية في المسارات الثلاثة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«رويترز»: جماعة مسلحة سرقت 125 من الإبل أثناء مرورها بضاحية جنزور بطرابلس