عماري يوجه ببدء الدورات المجانية لطلاب الثانوية والإعدادية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 فبراير 2020, 12:00 مساء
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، عماري زايد، (أرشيفية: الإنترنت)

وجه وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري ببدء الدورات المنهجية المجانية لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية.

وقال وكيل الوزارة، المهندس عادل جمعة، أن الوزارة على عقد اجتماعات للتنسيق بين مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي ومراقبات التعليم من أجل ضمان بدء تلك الدورات مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ دعما للطلاب، ومساعدتهم على خوض امتحاناتهم في ظروف جيدة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

من جانبه، أوضح مدير مصلحة التفتيش التربوي الدكتور علي المهنكر أن مكاتب ووحدات التفتيش التربوي تعمل جاهدة مع مراقبات التعليم من أجل انطلاق هذه الدورات في الوقت المحدد لها، بعد اختيار مفتشين ومعلمين متميزين لتنفيذ هذه الدورات، وتحديد المواد المستهدفة فيها ومواعيد انطلاقها، وسيعلن لاحقا تفاصيلها في كل مراقبة تعليم من حيث المكان والزمان.

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وأعطى عماري تعليماته بشأن تنفيذ حزمة من الإجراءات التي أقرتها الوزارة لطلاب الشهادتين، والعمل على تنفيذها بكل مهنية وجدية، وضرورة مراعاة الرقعة الجغرافية لكل مراقبة من حيث عدد التجمعات والكثافة الطلابية بتلك التجمعات؛ لضمان الاستفادة المثلي من هذه الدورات.

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