تبون يؤكد قدرة الجزائر على أن تكون «حكما نزيها» في حل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 فبراير 2020, 12:08 صباحا
الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون عن «تفاؤله» حيال إيجاد حل للأزمة الليبية، مؤكدا قدرة بلاده على أن تكون «حكمًا نزيهًا» في هذا المسعى وأن تجمع بين الفرقاء اللبيين.

وفي لقاء مع وسائل إعلام محلية قال تبون:«أنا بطبعي متفائل بحل الأزمة الليبية لبعض الأسباب التي أبداها الليبيون أنفسهم وعبروا من خلالها بأن لديهم ثقة في الجزائر»، لافتًا الى أن هذا الأمر نابع من موقف الجزائر «المعروف تجاه هذه الازمة»، حسب وكالة الأنباء الجزائرية «واج».

اقرأ أيضا تبون: في حال تواصل تفكك الدولة الليبية لسنة أخرى سنشهد صومالا آخر

وأضاف «تدخلنا بخصوص الأزمة في ليبيا نزيه وليس لديه خلفيات توسعية ولا اقتصادية أو تجارية»، وأشار إلى «قبول الفرقاء الليبيين كلهم» بتدخل الجزائر في مسعى حل الأزمة، وفي ذات الوقت شدد على أنه من «الصعب اليوم توقيف حرب بالوكالة لان ثمة خلفيات صعبة بالنظر إلى أن المشكل ليس بين الليبيين بل يكمن في التواجد الأجنبي في ليبيا».

وأكد الرئيس الجزائري رغبة بلاده في أن يستفيد الليبيون من «تجربتنا التي عشنا فيها مرارة التفرقة والمآسي والدم في فترة معينة»، مشددًا على أنه لا وجود لحل أخر بعيدا عن «التحاور والتسامح والوئام ما بين الفرقاء».

وقال «إننا نملك اليوم فرصة ثمينة بعد أن وافقت كل القبائل القوية في ليبيا، التي أبدت استعدادها للمجيئ إلى الجزائر على مساهمتها في حل الأزمة»، وأضاف «أننا نريد أن نستنسخ تجربة الجزائر في حل أزمة مالي في ليبيا الشقيقة من خلال استحداث مجلس وطني انتقالي في ليبيا و مؤسسات موقتة تؤدي إلى انتخابات تشريعية حقيقية تنصب من خلالها حكومة يعينها البرلمان ...».

وشدد تبون على أهمية «إيقاف تقتيل الليبيين بأسلحة متطورة تأتي من الخارج»، وأشار إلى أن «ليبيا تشهد اليوم صراعًا ايديولوجيًا وتوسعيًا وللمصالح وأن ما يهم الليبيين هو أن يعيشوا أحرارًا في بلادهم وان ينعموا بخيراتها فقط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في عدد «الوسط» 222: استمرار التصعيد العسكري .. واحتفالات فبراير وحدت الليبيين
ليبيا
تحقيق أممي: الأطراف المتحاربة في جنوب السودان «جوّعت عمداً» السكان
دولى
ضبط 35 كيلوجرام حشيش على شاطئ صبراتة
ليبيا
ليلة دامية في ألمانيا.. 9 قتلى جراء استهداف مقهيين والمتهم عثر عليه ميتا
دولى
«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
لاعبات كرة قدم يتحدين المجتمع في سورية ويحصدن البطولة
منوعات
أبرز تصريحات سلامة عن وقف إطلاق النار وحوار الأطراف الليبية في المسارات الثلاثة
ليبيا
صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم
ليبيا
«إدارة القضايا الليبية»: هيئة تحكيم دولية ترفض دعوى شركة تركية تطالب بتعويض 95 ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: أطعمة تبطئ نمو السرطان