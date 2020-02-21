تبون يؤكد قدرة الجزائر على أن تكون «حكما نزيها» في حل الأزمة الليبية

الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون عن «تفاؤله» حيال إيجاد حل للأزمة الليبية، مؤكدا قدرة بلاده على أن تكون «حكمًا نزيهًا» في هذا المسعى وأن تجمع بين الفرقاء اللبيين.

وفي لقاء مع وسائل إعلام محلية قال تبون:«أنا بطبعي متفائل بحل الأزمة الليبية لبعض الأسباب التي أبداها الليبيون أنفسهم وعبروا من خلالها بأن لديهم ثقة في الجزائر»، لافتًا الى أن هذا الأمر نابع من موقف الجزائر «المعروف تجاه هذه الازمة»، حسب وكالة الأنباء الجزائرية «واج».

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وأضاف «تدخلنا بخصوص الأزمة في ليبيا نزيه وليس لديه خلفيات توسعية ولا اقتصادية أو تجارية»، وأشار إلى «قبول الفرقاء الليبيين كلهم» بتدخل الجزائر في مسعى حل الأزمة، وفي ذات الوقت شدد على أنه من «الصعب اليوم توقيف حرب بالوكالة لان ثمة خلفيات صعبة بالنظر إلى أن المشكل ليس بين الليبيين بل يكمن في التواجد الأجنبي في ليبيا».

وأكد الرئيس الجزائري رغبة بلاده في أن يستفيد الليبيون من «تجربتنا التي عشنا فيها مرارة التفرقة والمآسي والدم في فترة معينة»، مشددًا على أنه لا وجود لحل أخر بعيدا عن «التحاور والتسامح والوئام ما بين الفرقاء».

وقال «إننا نملك اليوم فرصة ثمينة بعد أن وافقت كل القبائل القوية في ليبيا، التي أبدت استعدادها للمجيئ إلى الجزائر على مساهمتها في حل الأزمة»، وأضاف «أننا نريد أن نستنسخ تجربة الجزائر في حل أزمة مالي في ليبيا الشقيقة من خلال استحداث مجلس وطني انتقالي في ليبيا و مؤسسات موقتة تؤدي إلى انتخابات تشريعية حقيقية تنصب من خلالها حكومة يعينها البرلمان ...».

وشدد تبون على أهمية «إيقاف تقتيل الليبيين بأسلحة متطورة تأتي من الخارج»، وأشار إلى أن «ليبيا تشهد اليوم صراعًا ايديولوجيًا وتوسعيًا وللمصالح وأن ما يهم الليبيين هو أن يعيشوا أحرارًا في بلادهم وان ينعموا بخيراتها فقط».